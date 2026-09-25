Putin “La Russia non si sta preparando a una guerra con l’Europa”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Russia “non si sta preparando a una guerra con l’Europa”, perché “non ci sono motivi né basi” per un conflitto. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. Putin ha inoltre affermato che Mosca era pronta a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni, ma che l’Ucraina avrebbe tentato di effettuare attacchi contro Mosca e avrebbe colpito seggi elettorali.

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