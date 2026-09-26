Cina: Festa di metà autunno riunisce le famiglie sulle due sponde dello Stretto di Taiwan

TAIPEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’aria autunnale che si fa più fresca e il sorgere della luna piena, anche a Taiwan, come nella Cina continentale, si celebra la Festa di metà autunno tra riunioni di famiglia, cibi tradizionali e usanze tramandate di generazione in generazione.

Per molti abitanti dell’isola, la festa è legata a quattro tradizioni: ammirare la luna, mangiare le torte della luna, fare grigliate e sbucciare pomeli.

Le torte della luna e la luna piena simboleggiano il ricongiungimento familiare, mentre i pomeli, il cui nome in cinese ha un suono simile alla parola “benedizione”, sono associati agli auguri di fortuna e protezione.

Per l’imprenditore taiwanese Chueh Jen-tsun, i ricordi della Festa di metà autunno sono inseparabili dalla luce dei bracieri, dal profumo dei pomeli, dai fuochi d’artificio lungo il fiume e dalle canzoni nei locali karaoke.

Prima della festa di quest’anno, Chueh ha condiviso sui social media un video per far conoscere agli abitanti della Cina continentale le usanze di Taiwan legate alla ricorrenza.

“Dopo cena accompagnavamo spesso i nostri genitori lungo il fiume per accendere i fuochi d’artificio, poi tutta la famiglia andava a cantare al karaoke”, ha ricordato. “Il calore di quei momenti mi è rimasto dentro”.

La Festa di metà autunno è anche un’occasione per esprimere gratitudine e ricordare gli antenati. Le famiglie possono preparare un banchetto per rendere omaggio ai parenti defunti, mentre alcune mantengono l’usanza di venerare le divinità e pregare per una vita felice e serena.

Le celebrazioni possono variare sulle due sponde dello Stretto di Taiwan, ma il desiderio di riunirsi e l’affetto tra i familiari sono sentimenti condivisi.

Riunirsi può assumere molte forme.

Lo sviluppo di Taiwan è stato strettamente legato, nel corso delle generazioni, alle ondate migratorie provenienti da diverse parti della Cina continentale.

I profondi legami con i luoghi d’origine degli antenati sulla terraferma hanno portato alla nascita di numerose associazioni di persone provenienti dalle stesse località. Oggi decine di queste associazioni sono ancora attive a Taiwan e organizzano eventi in occasione di festività come il Capodanno lunare, la Festa di Qingming e la Festa di metà autunno.

In vista della festa di quest’anno, persone di Taipei e di Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, si sono incontrate in videochiamata. Parenti e persone originarie delle due città hanno così potuto scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme nonostante la distanza. L’incontro è diventato una tradizione annuale della Festa di metà autunno.

“Questo ponte non deve interrompersi e deve continuare a esistere”, ha detto Yu Mao-sheng, responsabile di un’associazione di persone dello Shandong residenti a Taiwan. L’iniziativa si svolge da quasi dieci anni, ha spiegato, auspicando che le persone sulle due sponde abbiano più occasioni per incontrarsi e mantenere i propri legami attraverso scambi regolari.

Per alcuni, il ricongiungimento più significativo è il viaggio verso la città d’origine della propria famiglia.

All’inizio di settembre Teng Tai-hsien, residente a Taiwan il cui padre si trasferì sull’isola dallo Shandong più di settant’anni fa, si è recato a Zaozhuang, nella stessa provincia, per ripercorrere le origini della famiglia e rendere omaggio agli antenati. Ha visitato anche Qingdao, Jinan e Yantai, incontrando i parenti e riallacciando vecchi legami.

A spingerlo è stata anche una promessa fatta al padre. “Mio padre mi diceva spesso che avrei dovuto tornare ogni anno nella nostra città d’origine e non dimenticare mai le nostre radici”, ha ricordato.

“Quando sono arrivato nella mia città d’origine, ho provato subito un senso di familiarità. Ho sentito davvero che stavo tornando a casa”, ha detto.

Per Teng, il viaggio è stato più di un ritorno in un luogo: gli ha permesso di riallacciare il legame con le radici della sua famiglia, che spera di trasmettere alla generazione successiva.

“Porterò anche i miei figli a Zaozhuang per rendere omaggio ai nostri antenati, affinché possano capire meglio dove affondano le loro radici”, ha detto.

Sotto la luna piena, il ricongiungimento assume molte forme: una cena in famiglia, una torta della luna condivisa, una videochiamata attraverso lo Stretto o un viaggio verso casa. Ciascuna esprime lo stesso semplice desiderio: sentirsi vicini alle persone e ai luoghi che rendono casa la propria casa.

(ITALPRESS).