PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un nuovo ciclo di cooperazione internazionale per la conservazione dei panda giganti tra Cina e Stati Uniti rafforzerà l’amicizia tra i popoli dei due Paesi, ha dichiarato oggi Guo Jiakun, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Secondo quanto riportato dai media, una nuova coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang, sarà inviata negli Stati Uniti nell’ambito di un accordo decennale di cooperazione internazionale per la conservazione.

“Il panda gigante è un tesoro nazionale della Cina e funge anche da ponte di amicizia tra i popoli di tutto il mondo”, ha dichiarato Guo durante un briefing con la stampa, aggiungendo che si ritiene che il nuovo ciclo tra Cina e Stati Uniti porterà nuovi contributi alla promozione della salute e del benessere dei panda giganti, al miglioramento della capacità di proteggere le specie in pericolo, alla promozione della conservazione della biodiversità globale e al rafforzamento dell’amicizia tra i due popoli.

(ITALPRESS).