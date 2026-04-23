ROMA (ITALPRESS) – Le Nazioni Unite stanno “lavorando” per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza dell’Unifil, la cui missione terminerà a dicembre. Lo ha detto il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean-Pierre Lacroix in una conferenza stampa a Ginevra, citato dai media libanesi. Il Consiglio di sicurezza ha richiesto “opzioni per una possibile presenza delle Nazioni Unite dopo l’Unifil” e “dobbiamo presentare queste raccomandazioni entro il 1° giugno di quest’anno”, ha dichiarato.

La missione Unifil è nata con la Risoluzione 425 adottata in data 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell’invasione del Libano da parte di Israele a marzo 1978, garantire il ritiro delle truppe israeliane e stabilizzare la regione, consentendo al governo libanese di riaffermare la propria autorità. Successive risoluzioni hanno prorogato annualmente la durata della missione, tra cui la nota risoluzione 1701 dell’11 agosto 2006 che ha sancito la cessazione delle ostilità dopo la guerra dei 33 giorni dello stesso anno tra l’esercito israeliano e Hezbollah e il sostegno all’esercito libanese affinché riprendesse il controllo del territorio. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato il 28 agosto 2025 una risoluzione che estende il mandato di Unifil fino al 31 dicembre 2026, prevedendo un ritiro graduale entro la fine del 2027.

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