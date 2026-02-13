Cina: un treno percorre le aree montuose di Hunan, Guizhou, Chongqing (1)

TONGREN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’abitante di un villaggio della provincia dello Hunan, vende frutta ai passeggeri del treno n.7272 il 12 febbraio 2026. Il treno n.7272/7271 percorre le aree montuose di Hunan, Guizhou e Chongqing da quasi vent’anni. Con una velocità media di appena 40 chilometri orari, Il treno ha reso più semplice viaggiare e spostarsi per i residenti lungo la tratta, contribuendo al contempo a far raggiungere ai prodotti locali aree di mercato più ampie.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).