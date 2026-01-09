Cina: turismo invernale in crescita nel Sichuan (3)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone sciano in una stazione sciistica nella contea di Wenchuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 6 gennaio 2026. Il Sichuan rientra tra le regioni più ricche al mondo per il turismo del ghiaccio e della neve a bassa latitudine e, sfruttando i suoi paesaggi iconici che uniscono montagne innevate e temperature miti, la provincia è diventata una destinazione popolare per viaggiatori cinesi e internazionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).