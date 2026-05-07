Sahara, lo Zambia sostiene l’autonomia sotto la sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica dello Zambia ha ribadito oggi la sua posizione a favore dell’integrità territoriale del Marocco con un Sahara marocchino. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del Marocco, aggiungendo che Lusaka ha inoltre accolto con favore l’adozione, il 31 ottobre 2025, della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, “che consacra, nel quadro della sovranità marocchina, il piano di autonomia proposto dal Regno del Marocco quale unica base seria, credibile e duratura per il raggiungimento di una soluzione politica alla controversia sul Sahara”. Questa posizione è stata espressa in un comunicato congiunto diffuso a Rabat al termine dei colloqui tra il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini Residenti all’Estero, Nasser Bourita, e il ministro degli Affari Esteri e il suo omologo dello Zambia, Mulambo Haimbe, in visita di lavoro nel Regno.

Haimbe ha inoltre espresso il sostegno del suo Paese agli sforzi delle Nazioni Unite per giungere a una soluzione di questa controversia regionale, così come al piano di autonomia presentato dal Regno del Marocco, considerandolo l’unica soluzione credibile, seria e realistica per la risoluzione della questione. Il capo della diplomazia zambiana ha sottolineato che tale iniziativa costituisce una base pragmatica e costruttiva per il raggiungimento di una soluzione politica duratura e reciprocamente accettabile. Da parte sua, precisa ancora il comunicato di Rabat, Bourita ha accolto con favore “l’evoluzione positiva delle relazioni tra i due Paesi fratelli negli ultimi anni”, favorita in particolare dall’apertura, nell’ottobre 2020, dell’Ambasciata dello Zambia a Rabat e del Consolato Generale zambiano a Laayoune.

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(ITALPRESS).