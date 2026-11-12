Cina: trust offshore, oltre 160 miliardi di yuan di imposte dichiarate

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha ricevuto dichiarazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relative ai proventi derivanti da trust offshore per un totale di oltre 160 miliardi di yuan (circa 23,8 miliardi di dollari) al termine di un periodo transitorio di 90 giorni, ha dichiarato oggi l’autorità fiscale del Paese.

Nel solo mese di ottobre sono stati riscossi oltre 120 miliardi di yuan di imposte, contribuendo a un aumento di quasi il 90% su base annua del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Cina nello stesso mese, ha riferito l’Amministrazione fiscale statale (STA).

Il periodo transitorio ha consentito ai contribuenti di dichiarare e versare le imposte senza incorrere in maggiorazioni per ritardato pagamento. La stragrande maggioranza ha rispettato i requisiti previsti, ha dichiarato la STA.

Il ministero delle Finanze e la STA hanno emanato il 24 luglio disposizioni che imponevano ai residenti fiscali cinesi che percepiscono proventi da trust offshore di dichiarare e versare l’imposta sul reddito delle persone fisiche entro un periodo transitorio di 90 giorni.

Le disposizioni chiariscono che le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni e i dividendi generati attraverso trust offshore sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, definendo norme chiare e criteri di calcolo uniformi per la tassazione di tali redditi, ha spiegato Li Xuhong, docente del Beijing National Accounting Institute. Questo rafforza la certezza e la trasparenza del quadro normativo e incoraggia l’adempimento fiscale, ha aggiunto.

Li ha osservato che la tassazione dei redditi dei residenti provenienti sia da fonti nazionali che estere, compresi i proventi dei trust offshore, costituisce un principio fondamentale della legge cinese sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e una prassi internazionale comune.

Durante il periodo transitorio, le autorità fiscali hanno fornito assistenza e inviato promemoria per aiutare i contribuenti a completare le dichiarazioni, ha dichiarato un funzionario della STA.

Le autorità solleciteranno i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni inesatte o che non le hanno presentate entro il periodo transitorio ad adempiere ai propri obblighi. Saranno applicate maggiorazioni per ritardato pagamento in conformità con le normative vigenti, ha affermato il funzionario.

Anche gli intermediari e i privati che risulteranno aver incoraggiato o favorito l’evasione fiscale saranno sottoposti a indagini e chiamati a risponderne, ha aggiunto.

(ITALPRESS).