Caro carburante nei settori trasporto merci e logistica, dalla Regione Sardegna 23 milioni per sostenere le imprese

CAGLIARI (ITALPRESS) – Venti milioni di euro di contributi a fondo perduto contro il caro carburante per le imprese del trasporto stradale e marittimo per conto terzi e una seconda misura, da tre milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, destinata alle imprese dell’autotrasporto merci e della logistica. Sono gli interventi previsti dalla legge regionale n. 20 del 2026 per i quali la Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Meloni, ha approvato due delibere che definiscono i criteri e le modalità di attuazione. “La Sardegna affronta ogni giorno costi di trasporto che incidono sull’attività delle imprese e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Alla condizione strutturale di insularità si aggiungono gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti, legato anche alle crisi internazionali, che hanno reso ancora più onerosa la movimentazione delle merci”, dichiara l’assessore Meloni. “Con queste due delibere compiamo un passaggio fondamentale per rendere disponibili i 23 milioni di euro previsti dalla legge regionale, dando seguito agli impegni assunti con la Variazione di bilancio. Abbiamo scelto di destinare risorse specifiche al settore e di intervenire anche attraverso la fiscalità regionale, per alleggerire i costi che gravano sulle imprese e sostenere chi garantisce i collegamenti e il funzionamento delle attività economiche della nostra Isola. Sappiamo quanto il Trasporto merci e la Logistica siano importanti per le filiere produttive e commerciali. Continueremo a lavorare per dare risposte alle difficoltà legate all’insularità, sostenere gli investimenti e tutelare la capacità delle imprese sarde di operare sui mercati”.

L’intervento rientra in un più ampio stanziamento regionale da 60 milioni di euro per sostenere i settori maggiormente colpiti dall’aumento dei costi dei carburanti e dei fertilizzanti legato alla crisi in Medio Oriente. La prima delibera definisce i criteri per l’assegnazione dei 20 milioni di euro di contributi a fondo perduto, destinati alle imprese dell’autotrasporto e del trasporto marittimo per conto terzi, comprese quelle che effettuano servizi combinati strada-mare. I contributi sono finalizzati a compensare i maggiori costi sostenuti per il carburante nel corso del 2026. La seconda delibera approva le direttive per il riconoscimento di un credito d’imposta, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato alle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi e della logistica. L’agevolazione potrà essere utilizzata in compensazione fiscale. Con l’approvazione delle due delibere, la Giunta ha definito i criteri e le modalità generali per l’attivazione delle agevolazioni. Saranno i successivi avvisi pubblici a precisare nel dettaglio i requisiti di accesso, le condizioni per beneficiare dei sostegni e le modalità di presentazione delle domande.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).