Cina: treni ad alta velocità tra le foreste autunnali di Yichun (1)

YICHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 ottobre 2026, mostra un treno proiettile della ferrovia ad alta velocità Harbin-Yichun che attraversa le foreste nel paesaggio autunnale di Yichun, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.
La linea ferroviaria, la più settentrionale della Cina, entrata ufficialmente in servizio il 28 settembre, evidenzia gli sforzi del Paese per indirizzare maggiori investimenti nelle infrastrutture di trasporto verso le aree di confine, le regioni forestali e quelle meno sviluppate, contribuendo al contempo a promuovere lo sviluppo e la prosperità nelle regioni di confine della Cina nord-orientale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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