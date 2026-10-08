Gli Stati Uniti e la Libia firmano un accordo di cooperazione per le telecomunicazioni e il 5G

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti e la Libia hanno firmato un quadro di cooperazione per le telecomunicazioni e il 5G. E secondo quanto dichiarato da Massad Boulos, consigliere senior del presidente degli Stati Uniti per gli affari arabi e africani, sul proprio account X ufficiale, l’intesa è stata siglata dal Bureau of Cyberspace and Digital Policy del Dipartimento di Stato americano e dall’Autorità Generale Libica per le Comunicazioni e l’Informatica.

L’accordo segna un passo avanti nella cooperazione bilaterale, promuovendo sistemi ICT sicuri, ampliando le opportunità economiche e fornendo i servizi di telecomunicazione richiesti dai libici. Gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo di infrastrutture ICT sicure e di alta qualità in tutte le regioni della Libia.

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