ROMA (ITALPRESS) – A poco più di due anni dall’avvio della produzione, il comprensorio di Mirafiori celebra il raggiungimento di un importante traguardo industriale con la realizzazione della trasmissione eDCT numero 1.000.000. Un risultato, si legge in una nota, che testimonia il valore delle competenze, della qualità produttiva e dell’impegno delle persone che ogni giorno contribuiscono alle attività del complesso torinese. Avviata nei primi mesi del 2024, la produzione delle trasmissioni eDCT rappresenta una delle attività che hanno accompagnato il percorso di evoluzione del comprensorio di Mirafiori, contribuendo a rafforzarne il ruolo all’interno del sistema industriale di Stellantis. Il raggiungimento del milionesimo cambio prodotto conferma la capacità dello stabilimento di esprimere elevati standard di efficienza, affidabilità e qualità manifatturiera. Un risultato costruito grazie alla professionalità delle persone che operano nel comprensorio e che ogni giorno contribuiscono a consolidare una tradizione industriale che da oltre ottant’anni rappresenta un punto di riferimento per il settore automotive italiano.

Nel corso degli ultimi anni Mirafiori è stato protagonista di un importante processo di trasformazione che ne ha ampliato il perimetro di attività, affiancando alle produzioni tradizionali nuove competenze e funzioni ad alto valore aggiunto. Oggi il comprensorio ospita attività che spaziano dalla produzione all’ingegneria, dalla ricerca e sviluppo all’economia circolare, confermandosi come uno dei poli più rilevanti del Gruppo a livello internazionale.

Il traguardo del milionesimo cambio eDCT segna una nuova tappa di questo percorso e conferma la capacità di Mirafiori di continuare a evolvere e a guardare al futuro, valorizzando il proprio patrimonio di competenze, innovazione e cultura industriale.

Il plant eDCT di Mirafiori, inaugurato il 10 aprile 2024, conta oggi oltre 850 dipendenti impegnati su 20 turni settimanali ed è dedicato alla produzione delle trasmissioni elettrificate a doppia frizione per la nuova generazione di veicoli ibridi del Gruppo. Con una capacità produttiva a regime di 600.000 unità all’anno, lo stabilimento combina competenze industriali, automazione e attenzione alla qualità, confermando la capacità del sito di realizzare produzioni ad alta complessità tecnologica.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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