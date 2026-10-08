Yemen, la Coalizione distrugge 82 obiettivi militari Houthi

ROMA (ITALPRESS) – Le aggressioni dei miliziani Houthi contro obiettivi civili in Arabia Saudita “non sono e non passeranno senza conseguenze”. Lo ha dichiarato il portavoce ufficiale delle forze della Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen, il generale di divisione Turki al-Maliki.

Al-Maliki ha ricordato tramite l’agenzia di stampa saudita “SPA” che gli ultimi attacchi hanno preso di mira l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh e l’aeroporto internazionale di Abha.

Nello stesso contesto le forze congiunte della Coalizione hanno effettuato un’operazione su vasta scala che ha portato alla distruzione di circa 82 obiettivi militari appartenenti alla milizia houthi nelle province di Saada, Hodeidah, Al-Jawf e Marib. Tra i bersagli colpiti figurano 11 depositi di missili balistici situati in zone montuose di Saada, centri di comando e controllo, sistemi di comunicazione, magazzini di missili e armi, nonché sedi di gruppi houthi.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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