Cina: Tianjin, la “via delle riparazioni” valorizza i mestieri artigiani (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un negoziante (a sinistra) ripara una bicicletta in un’officina nella “via delle riparazioni” a Tianjin, nel nord della Cina, il 9 dicembre 2025. La “via delle riparazioni”, istituita nel giugno 2024, è diventata un vivace punto di riferimento per servizi di riparazione a misura di quartiere a Tianjin. In quest’area dedicata, i residenti locali possono accedere facilmente a servizi quotidiani come affilatura di coltelli e riparazione di orologi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
