Cina: Tianjin, il panda gigante Xing Mei festeggia il suo 15esimo compleanno (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti scattano foto e girano video del panda gigante Xing Mei allo zoo del Photosynthesis Valley Tourist Resort, nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, il 10 agosto 2026. Ieri lo zoo ha celebrato il 15esimo compleanno di Xing Mei, nato nell’agosto 2011 presso la Base di ricerca per l’allevamento dei panda giganti di Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il panda è stato trasferito a Tianjin nel settembre 2013.

-Foto Xinhua-

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