Cina: tecnologie avanzate arricchiscono il turismo per la Festa nazionale (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cittadina prova degli occhiali dotati di intelligenza artificiale durante una visita al Museo di Liangzhu a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 6 ottobre 2026. Tecnologie avanzate come esoscheletri, occhiali dotati di intelligenza artificiale e robot hanno reso possibili esperienze diversificate e spettacolari nelle destinazioni turistiche di tutta la Cina durante le vacanze per la Festa nazionale.

-Foto Xinhua-

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