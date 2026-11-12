Cina: tartufi bianchi e cammei rosa rafforzano i legami con l’Italia alla CIIE

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE), il colosso italiano del settore tartuficolo Urbani Tartufi ha esposto per la prima volta, portando pregiati tartufi bianchi freschi. Nel frattempo, un gioielliere italiano, presente per l’ottavo anno consecutivo, ha esposto rare opere d’arte realizzate in cammeo rosa.

Dagli “oggetti da esposizione ai prodotti destinati al mercato”, passando per gli scambi culturali che li accompagnano, la CIIE sta diventando un grande palcoscenico per l'”integrazione degli scambi economici, commerciali e culturali” tra i due Paesi.

“Data la loro estrema rarità, il prezzo attuale dei tartufi bianchi freschi raggiunge i 5.000 euro al chilo, mentre quello dei tartufi neri è di 600 euro al chilo”, ha spiegato Alice Mancini, responsabile della strategia dell’azienda tartuficola Urbani Group.

A causa delle normative vigenti, i tartufi freschi italiani non possono attualmente essere importati direttamente in Cina e possono essere presentati alla CIIE soltanto come prodotti da esposizione, grazie a una licenza speciale. Tuttavia, Urbani Group sta dialogando attivamente con i dipartimenti governativi di entrambi i Paesi per creare collegamenti, nella speranza che in futuro questi tartufi freschi possano arrivare sulle tavole dei consumatori cinesi come prodotti commerciali.

Allo stesso tempo, i prodotti lavorati del marchio, come l’olio al tartufo, la salsa al tartufo e i sughi per la pasta, sono già entrati con successo nel mercato cinese, con il lancio di prodotti pronti al consumo pensati per diverse occasioni.

La CIIE rappresenta una piattaforma fondamentale per promuovere prodotti d’eccellenza provenienti da tutto il mondo sul mercato dei consumatori cinesi. Proprio qui, il gioielliere italiano Marco Russo ha presentato per la prima volta una collezione di gioielli realizzati con conchiglie rosa estremamente rare. Russo ha dichiarato: “I consumatori cinesi hanno sempre mostrato grande apprezzamento per le nostre creazioni, quindi volevamo mostrare loro qualcosa di ancora più unico e raro”.

Adattandosi ai gusti del mercato cinese, Russo ha combinato elementi di culture diverse, personalizzando le opere con figure ispirate allo zodiaco cinese, come scimmie, conigli e serpenti, rispondendo alle richieste dei clienti.

“Quando si tratta di cultura, arte e storia, parliamo quasi la stessa lingua”, ha affermato il gioielliere. Questa profonda affinità culturale continua a spingere Cina e Italia verso una sintonia e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in ambito economico, commerciale e umanistico sulla vasta piattaforma della CIIE.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).