Cina: sul monte Tai la prima gara mondiale di scalata per robot (3)

TAIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide partecipa a una competizione di scalata sul monte Tai a Taian, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 2 novembre 2026. La prima gara mondiale di scalata per robot sul monte Tai si è svolta qui ieri, riunendo quasi 90 squadre lungo gli iconici sentieri escursionistici del monte Tai.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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