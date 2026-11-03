Cina: razzo Lijian-2 lancia un nuovo gruppo di satelliti

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato con successo un razzo vettore Lijian-2 Y2 dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale.

Decollato alle 8:15 (ora di Pechino), il razzo ha portato nell’orbita prevista 18 satelliti della costellazione Spacesail, che andranno a costituire la rete satellitare commerciale cinese in orbita bassa. Il successo del lancio segna la prima missione del Lijian-2 per il dispiegamento su larga scala di una costellazione di satelliti per Internet.

Il Lijian-2 è un razzo vettore a propellente liquido sviluppato autonomamente dalla CAS Space. È il primo veicolo di lancio cinese dotato di una configurazione con “nucleo propulsivo universale”, con una capacità di carico utile di 8 tonnellate verso un’orbita eliosincrona a 500 chilometri e di 12 tonnellate verso un’orbita terrestre bassa a 200 chilometri.

La CAS Space ha dichiarato che la missione ha rappresentato il secondo volo del razzo Lijian-2 e il 18esimo lancio della serie Lijian. Quest’ultima ha portato nello spazio un veicolo spaziale e 139 satelliti, portando la massa complessiva dei carichi utili in orbita a oltre 27 tonnellate e servendo quasi 40 clienti sia in Cina sia all’estero.

(ITALPRESS).