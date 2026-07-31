Cina: società di credito al consumo, nel 2025 prestiti a privati per 5.240 mld yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 le società di credito al consumo in Cina hanno erogato 581 milioni di prestiti al consumo a privati per un valore di 5.240 miliardi di yuan, pari a 771,81 miliardi di dollari, secondo un rapporto pubblicato dalla China Banking Association.

Gli asset totali del settore hanno raggiunto lo scorso anno 1.480 miliardi di yuan, con un aumento del 7,18% su base annua. I prestiti in essere sono cresciuti del 6,85%, attestandosi a 1.430 miliardi di yuan.

Il rapporto ha evidenziato che tali società hanno partecipato attivamente a importanti iniziative nazionali, tra cui i programmi di trade-in dei beni di consumo, rivitalizzazione rurale e servizi finanziari destinati ai nuovi residenti urbani.

Nel 2025 il settore ha introdotto 255 prodotti finanziari personalizzati, generando 278,6 miliardi di yuan di nuovi prestiti e raggiungendo 38,3 milioni di clienti, contribuendo concretamente a stimolare i consumi interni.

(ITALPRESS).