Cina: istituito comitato tecnico per standardizzazione informazione quantistica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri, nel corso di una riunione a Pechino, è stato istituito un comitato tecnico per la standardizzazione delle informazioni quantistiche, posto sotto il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Il comitato è responsabile principalmente dell’elaborazione e della revisione degli standard industriali in settori che comprendono le tecnologie di base e comuni relative alle informazioni quantistiche, l’informatica quantistica, la comunicazione quantistica e le misurazioni quantistiche di precisione. Il suo segretariato ha sede presso l’Accademia cinese delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.

L’istituzione del comitato rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del ruolo fondamentale, strategico e di orientamento degli standard, la promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria quantistica e il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore.

La Cina ha individuato la tecnologia quantistica come una delle industrie del futuro che intende promuovere nel 2026, insieme all’energia del futuro, all’intelligenza artificiale incarnata, alle interfacce cervello-computer e al 6G.

Il ministero ha affermato che il comitato promuoverà progressi decisivi nella tecnologia quantistica, sostenendo le imprese leader nel campo della scienza e della tecnologia e partecipando attivamente alla definizione di standard e norme internazionali.

Quest’anno il Paese ha registrato una serie di progressi nel settore. Origin Pilot, il sistema operativo per computer quantistici sviluppato autonomamente dal Paese, è diventato disponibile per il download pubblico a febbraio, una mossa che dovrebbe ridurre le barriere allo sviluppo e accelerare la crescita dell’ecosistema cinese dell’informatica quantistica.

A maggio, alcuni scienziati cinesi hanno sviluppato “Jiuzhang 4.0”, un prototipo programmabile di computer quantistico che ha stabilito un record mondiale nel campo della tecnologia dell’informazione quantistica ottica.

(ITALPRESS).