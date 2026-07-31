Arabia Saudita, Bin Salman a colloquio con il presidente siriano al-Sharaa sulla de-escalation in Medio Oriente

ROMA (ITALPRESS) – Il principe ereditario saudita e primo ministro Mohammed bin Salman ha ricevuto una telefonata dal presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina Map.

I due leader hanno discusso le relazioni bilaterali e le prospettive di sviluppo della cooperazione reciproca. Hanno inoltre esaminato gli sviluppi della situazione regionale e internazionale e gli sforzi in corso per ridurre l’escalation e rafforzare sicurezza e stabilità nella regione.

All’inizio del colloquio il presidente siriano ha rinnovato la condanna e la denuncia del suo Paese per il tentativo di attacco alle infrastrutture petrolifere del Regno da parte di milizie legate all’Iran in Iraq, ribadendo il fermo sostegno della Siria alla sicurezza e alla sovranità dell’Arabia Saudita.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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