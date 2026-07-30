Marocco, accordo con la Spagna per il rimpatrio dei migranti arrivati clandestinamente a Ceuta da Fnideq

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Tutte le persone che hanno compiuto la traversata clandestina tra Fnideq e l’enclave spagnola di Ceuta (Sebta), come mostrato dai video che circolano in queste ore sui social media, saranno rimpatriate. Nessuna di loro verrà regolarizzata dalle autorità spagnole. È quanto emerge da fonti del portale “Le360” dopo la riunione tra i governi marocchino e spagnolo. Le persone che hanno tentato l’ingresso irregolare via mare, con un assalto di massa iniziato mercoledì 29 luglio 2026, saranno tutte riconsegnate.

Da fonti diplomatiche si apprende che i due Paesi hanno concordato di rafforzare il coordinamento e gli sforzi per fronteggiare questi flussi migratori, impegnandosi a rivedere e attuare al più presto le misure per il rimpatrio di tutti coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta. Il ministero spagnolo dell’Interno, in un comunicato, ha sottolineato la “cooperazione esemplare” tra Spagna e Marocco in tutti i settori, compresa l’immigrazione. Il dipartimento guidato da Fernando Grande-Marlaska ritiene che le reti di traffico di migranti stiano strumentalizzando una decisione giudiziaria per incentivare i flussi di migranti irregolari, composti in maggioranza da giovani.

Grande-Marlaska ha espresso gratitudine alle autorità marocchine per gli sforzi delle forze di sicurezza, che negli ultimi giorni hanno sventato migliaia di tentativi di migrazione irregolare. “I due Paesi hanno convenuto di rafforzare il coordinamento e gli sforzi per far fronte a questi flussi migratori. Si sono inoltre impegnati a esaminare e attuare le misure necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, la riconsegna di tutte le persone che sono penetrate illegalmente a Ceuta”, conferma il ministero spagnolo dell’Interno.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato che l’esecutivo sta lavorando a una risposta immediata alla situazione, rafforzando la cooperazione con il Marocco: “Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, lavorando con le autorità marocchine e internazionali, e preparando le misure richieste per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile”, ha scritto su X.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).