SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori della Wansui Mountain Martial Arts City e del Millennium City Park posano per alcune foto con una visitatrice presso lo stand della provincia dello Henan durante la 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen), nella città della provincia meridionale cinese del Guangdong, il 21 maggio 2026. L’evento si è aperto qui ieri. La fiera di cinque giorni, che mette in evidenza lo sviluppo dell’industria culturale, ha attirato 6.312 espositori sia online sia offline, con oltre 120.000 prodotti culturali in mostra. L’edizione di quest’anno ha allestito per la prima volta un’area espositiva dedicata alle economie dell’APEC, presentando i risultati raggiunti dalla regione dell’Asia-Pacifico nel turismo culturale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).