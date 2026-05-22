Tajani “Favorevoli all’adesione dell’Ucraina come membro a pieno titolo dell’Unione Europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo favorevoli all’adesione dell’Ucraina come membro a pieno titolo dell’Unione Europea, ma dobbiamo preparare il terreno per il raggiungimento di questo obiettivo. L’obiettivo è avere l’Ucraina pienamente membro dell’Unione europea con i Balcani occidentali. Questo è molto importante per noi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della ministeriale Nato di Helsingborg. “La Nato è cruciale, non è solo un accordo militare, è un accordo politico. La Nato è cruciale per la pace. Senza la Nato è difficile rafforzare la pace nel mondo”, ha aggiunto.

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