Tajani “Favorevoli all’adesione dell’Ucraina come membro a pieno titolo dell’Unione Europea”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo favorevoli all’adesione dell’Ucraina come membro a pieno titolo dell’Unione Europea, ma dobbiamo preparare il terreno per il raggiungimento di questo obiettivo. L’obiettivo è avere l’Ucraina pienamente membro dell’Unione europea con i Balcani occidentali. Questo è molto importante per noi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della ministeriale Nato di Helsingborg. “La Nato è cruciale, non è solo un accordo militare, è un accordo politico. La Nato è cruciale per la pace. Senza la Nato è difficile rafforzare la pace nel mondo”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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