HEZE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 17 settembre 2026, mostra una veduta dello Xingdong New Village, nella contea di Dongming, a Heze, nella provincia orientale cinese dello Shandong.

Il fiume Giallo, soprannominato il “fiume madre della Cina”, nutre da tempo le terre di Heze, ma le ricorrenti inondazioni rappresentavano un tempo una minaccia costante per i residenti che vivevano nella sua piana alluvionale. Per proteggere la popolazione locale dalle inondazioni, nel 2017 è stato avviato un progetto di trasferimento e ricostruzione su larga scala, completato nel 2020.

Circa 600.000 residenti della piana alluvionale si sono trasferiti in comunità di nuova costruzione dotate di alloggi migliori e di accesso ad asili, cliniche di comunità, centri di assistenza agli anziani e spazi pubblici. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno inoltre sviluppato l’agricoltura, le attività di trasformazione rurale e i settori legati al turismo per creare maggiori opportunità di reddito per i residenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).