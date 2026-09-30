Cina: Shandong, industria delle zucche favorisce la rivitalizzazione rurale (2)

LIAOCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle opere artistiche realizzate con zucche sono esposte nella cittadina di Tangyi a Liaocheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 28 settembre 2026. La coltivazione e la lavorazione delle zucche rappresentano un’industria tradizionale a Tangyi. Il governo locale ha attribuito grande importanza allo sviluppo del settore, considerandolo un motore per la rivitalizzazione rurale. Attualmente, la superficie coltivata a zucche nella zona ha superato i 10.000 mu (circa 666,67 ettari), mentre le tecniche di lavorazione si sono diversificate in oltre 10 categorie.

-Foto Xinhua-

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