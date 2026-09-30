Cina: partecipanti a workshop su modernizzazione nazionale visitano Quzhou (1)

QUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un cittadino brasiliano, che partecipa alla quarta edizione del workshop “Comprendere la modernizzazione cinese”, visita il Museo del confucianesimo cinese nella città di Quzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 settembre 2026. I partecipanti al workshop hanno visitato Quzhou per approfondire la propria comprensione della modernizzazione cinese attraverso ricerche sul campo e altre attività. Incentrato sulla prosperità comune, il workshop rientra tra gli eventi organizzati in onore dell’Anno della cultura Cina-Brasile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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