Cina: Shandong, in corso l’aratura per le coltivazioni primaverili (2)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 23 marzo 2026. mostra gli agricoltori al lavoro in un campo nella contea di Tancheng, nella città di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Dopo l’equinozio di primavera, gli agricoltori in tutto lo Shandong approfittano della stagione agricola per svolgere l’aratura primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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