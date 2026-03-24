Cina: Shandong, in corso l’aratura per le coltivazioni primaverili (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli agricoltori irrigano il grano invernale nella cittadina di Gaocheng, nella contea di Gaoqing, della città di Zibo, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 23 marzo 2026. Dopo l’equinozio di primavera, gli agricoltori in tutto lo Shandong approfittano della stagione agricola per svolgere l’aratura primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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