PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dei corrieri ha mostrato una crescita stabile a novembre, secondo un indice di settore pubblicato martedì dall’Ufficio postale statale.

L’indice di sviluppo delle consegne espresse si è attestato a 478,1 a novembre, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo quanto riferito dall’ufficio.

Analizzando i dati, il sottoindice relativo alle dimensioni di sviluppo è aumentato del 6% su base annua. Quello relativo alla qualità dei servizi è cresciuto dell’1,9% rispetto a un anno prima, mentre il sottoindice della capacità di sviluppo è aumentato dello 0,3% su base annua.

Secondo l’ufficio, lo scorso mese le dimensioni del mercato cinese delle consegne espresse sono cresciute rapidamente, con qualità ed efficienza dei servizi in costante miglioramento, prestazioni operative che continuano a rafforzarsi, e un uso sempre più ampio delle apparecchiature tecnologiche.

L’indice è compilato sulla base dei dati provenienti dalle principali società di logistica che offrono servizi di consegna. Riflette le attività e i trend commerciali complessivi del settore dei corrieri nel Paese.

