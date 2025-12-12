SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La partnership appena siglata tra Airbus e Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd. segna un ulteriore passo avanti nell’espansione della portata operativa globale dei satelliti commerciali cinesi, esemplificata dalla costellazione Qianfan di Spacesail.

In base all’accordo di cooperazione di mercato tra le due parti, Spacesail integrerà la propria costellazione Qianfan nella soluzione di connettività in volo HBCplus (High Bandwidth Connectivity Plus) di Airbus. L’iniziativa mira a fornire alle compagnie aeree servizi a banda larga ad alta velocità e bassa latenza, migliorando l’esperienza di bordo per i passeggeri.

Qianfan è la prima costellazione satellitare commerciale gigante cinese in orbita bassa a entrare nella fase formale di networking. Dal lancio del primo lotto di 18 satelliti per il networking nell’agosto 2024, la costellazione è cresciuta fino a raggiungere 108 satelliti in orbita dopo ulteriori cinque lotti, l’ultimo dei quali introdotto nell’ottobre di quest’anno.

Tim Sommer, vice presidente di Airbus, ha affermato che la partnership rafforza la strategia della società per la costruzione di un ecosistema satellitare solido e diversificato, aggiungendo che l’integrazione della vasta costellazione in orbita terrestre bassa di Spacesail offrirà ai clienti una maggiore flessibilità per soddisfare la crescente domanda di connettività globale di alta qualità.

Li Guotong, CTO di Spacesail, ha confermato che Qianfan ha superato con successo i test in Malesia, Mongolia e Kazakistan, dimostrando la stabilità nello streaming video e nelle videochiamate.

Secondo Li, l’azienda ha inoltre raggiunto accordi di cooperazione pertinenti con la società brasiliana statale di telecomunicazioni TELEBRAS e con la National Telecom Public Company Limited della Thailandia, tra le altre.

Yau Chyong Lim, direttore operativo di MEASAT in Malesia, ha dichiarato che la cooperazione con Spacesail riguarda molteplici ambiti, tra cui la gestione operativa delle costellazioni in orbita bassa, l’R&S e lo sviluppo di nuove applicazioni.

Soraphong Siriphan, vice presidente esecutivo senior della National Telecom Public Company Limited thailandese, ha affermato che la cooperazione con Spacesail fornirà all’azienda infrastrutture cloud core e capacità di rete per offrire agli utenti un’esperienza di internet satellitare a bassa latenza.

Li Changhao, esperto del settore, ha affermato che, con l’accelerazione dello sviluppo dell’industria cinese di Internet satellitare, si stanno esplorando ulteriormente le applicazioni nei soccorsi in caso di disastri, nelle smart city e nella logistica oceanica.

“L’industria globale di internet satellitare è passata dalla verifica tecnologica all’applicazione su larga scala. La diffusione di internet satellitare sta aprendo un nuovo percorso verso l’equità digitale globale”, ha dichiarato Zhao Houlin, presidente onorario del China Institute of Communications ed ex segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Secondo Zhao, i piani cinesi per le reti satellitari in orbita bassa, rappresentati dalle costellazioni GW e Qianfan, coinvolgono oltre 10.000 satelliti.

Zhao ha spiegato che ciò non solo migliorerà l’efficienza delle comunicazioni di emergenza a livello nazionale e dell’integrazione “aria-spazio-terra-mare”, ma fornirà anche infrastrutture digitali affidabili ai Paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative, contribuendo a colmare il divario digitale globale.

(ITALPRESS).