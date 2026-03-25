Cina: robot umanoidi protagonisti al Zhongguancun Forum 2026 (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli ospiti osservano dei robot umanoidi al lavoro in un banco di ristorazione presso lo Zhongguancun International Innovation Center di Pechino, capitale della Cina, il 25 marzo 2026. Lo Zhongguancun Forum 2026 si svolge dal 25 al 29 marzo a tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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