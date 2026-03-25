Cina: robot umanoidi protagonisti al Zhongguancun Forum 2026 (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide suona il pianoforte allo Zhongguancun International Innovation Center di Pechino, capitale della Cina, il 25 marzo 2026. Lo Zhongguancun Forum 2026 si svolge dal 25 al 29 marzo a tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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