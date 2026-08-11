Cina: riprende la pesca nel Mar Cinese Orientale dopo stop estivo (3)

ZHOUSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei pescherecci salpano dal porto di Shenjiamen, a Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 agosto 2026. Quattro tipi di pescherecci con autorizzazione speciale sono salpati oggi dopo un divieto estivo di pesca durato tre mesi nel Mar Cinese Orientale. L’apertura della stagione di pesca è stata rinviata rispetto alla data originariamente prevista del 5 agosto a causa del tifone Dolphin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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