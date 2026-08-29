GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “C’è qualcuno?”. I soccorritori si sono accovacciati e, ogni pochi metri, hanno chiamato tutti insieme mentre avanzavano con cautela tra fango, massi e frammenti di roccia.

Da sabato mattina, i membri del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e del soccorso del Sichuan, appartenenti alla squadra China Search and Rescue, stanno effettuando ricerche a tappeto nelle aree principali del valico di confine di Gyirong colpito dalla colata di fango, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina.

La squadra sta perlustrando il cuore della zona del disastro, mentre torrenti d’acqua fangosa continuano a scorrere impetuosamente nel vicino corso d’acqua. Come mostrano le immagini video di Xinhua, i soccorritori hanno setacciato cumuli di rocce ed esaminato quelli che sembravano essere i rottami di un veicolo.

Una rapida colata di fango a catena, provocata dal crollo di un ghiacciaio ad alta quota sul versante nepalese, aveva causato sette morti e lasciato 554 dispersi al valico di Gyirong, nello Xizang, al confine tra Cina e Nepal, secondo il bilancio aggiornato all’una di sabato.

La Cina ha immediatamente inviato soccorritori professionisti, vigili del fuoco e forze militari per cercare i dispersi. Un totale di 2.141 soccorritori e 86 specialisti è giunto nell’area colpita dal disastro, secondo l’ultimo aggiornamento del dipartimento regionale per la gestione delle emergenze.

I soccorritori sul posto stanno inoltre vigilando sul rischio di caduta di massi e di una possibile rottura del lago di sbarramento formatosi in seguito alla colata di fango. Gli escavatori sono impegnati nella riparazione di una strada fondamentale per agevolare l’accesso al valico.

Nelle prime ore di sabato, alcuni droni sono stati utilizzati per consegnare rifornimenti ai soccorritori già presenti nel cuore dell’area del disastro, partendo da una zona di approvvigionamento situata a tre chilometri dal valico colpito dalla colata di fango.

Huo Jianxin, membro del gruppo avanzato della squadra China Search and Rescue, ha dichiarato venerdì sera a Xinhua che nelle operazioni sarebbero stati impiegati droni, cani da ricerca e rilevatori di segni vitali. La squadra ha raggiunto il cuore della zona del disastro venerdì pomeriggio.

“Dopo aver visto la situazione al nostro arrivo, io e la mia squadra avevamo una sola speranza: finché ci sarà anche la minima possibilità di trovare dei sopravvissuti, non ci arrenderemo mai”, ha affermato Huo.

Secondo i soccorritori, le operazioni restano difficili a causa del terreno impervio, del rischio di disastri secondari, delle strade danneggiate e dell’interruzione delle comunicazioni.

Il dipartimento meteorologico prevede piogge da deboli a moderate o temporali nella maggior parte della contea di Gyirong fino a domenica. Le precipitazioni potrebbero provocare inondazioni improvvise, colate di fango e frane nelle aree vulnerabili, ostacolando potenzialmente le operazioni di soccorso.

Le autorità locali hanno avvertito che il lago di sbarramento formatosi a monte del valico in seguito al crollo del ghiacciaio si trova in un contesto geologico instabile e potrebbe cedere, mettendo in pericolo le operazioni di soccorso a valle.

La colata di fango ha distrutto un tratto della G216, la strada statale che conduce al valico, ostacolando gravemente gli interventi di emergenza e soccorso.

China Anneng, un’impresa statale di ingegneria e soccorso, ha inviato 60 tecnici e operai specializzati e mobilitato 14 mezzi per il soccorso ingegneristico, tra cui escavatori e pale caricatrici, nel tentativo di riaprire il tratto danneggiato della G216.

Il personale dei vigili del fuoco e del soccorso ha costituito tre squadre specializzate per le operazioni di ricerca: una avanza sui corsi d’acqua a bordo di gommoni, un’altra procede a piedi attraverso il terreno montuoso e la terza svolge ricognizioni aeree e consegna rifornimenti mediante droni.

(ITALPRESS).