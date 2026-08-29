CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha spedito la sua prima turbina a gas per impieghi gravosi di classe F sviluppata a livello nazionale e destinata all’estero, segnando un passo avanti nel tentativo di entrare in un mercato globale a lungo dominato da un ristretto numero di produttori internazionali.

Un camion che trasportava la turbina G50 da 50 megawatt (MW), sviluppata dalla Dongfang Turbine Co., Ltd., è partito dalla città di Deyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, diretto in Kazakistan.

La consegna fa parte di un ordine siglato nel novembre 2025 per la fornitura di tre unità G50 destinate a un progetto di produzione di energia elettrica in Kazakistan. Si tratta del primo ordine estero per una simile turbina di classe F sviluppata in Cina.

Li He, vice direttore generale dell’azienda, ha dichiarato che la società fornirà anche servizi per l’intero ciclo di vita delle unità e ha personalizzato alcuni componenti, tra cui i sistemi di aspirazione dell’aria e del rotore, per soddisfare i requisiti operativi locali.

Le turbine a gas per impieghi gravosi sono apparecchiature fondamentali per la produzione di energia elettrica e le applicazioni di azionamento meccanico.

Le turbine di classe F, tra le turbine a gas per impieghi gravosi più utilizzate a livello globale, operano a temperature di circa 1.400 gradi Celsius. Il loro sviluppo richiede competenze in oltre 100 settori, tra cui le leghe resistenti alle alte temperature, la fusione di precisione e l’aerodinamica.

Negli ultimi anni la Cina ha ampliato le proprie capacità nazionali in questo settore, con modelli sviluppati in modo indipendente che coprono ormai potenze fino a 550 MW, ha dichiarato Fang Yu, responsabile di un laboratorio nazionale per apparecchiature di generazione di energia a turbina pulite ed efficienti presso la Dongfang Turbine Co., Ltd.

L’esportazione avviene in un contesto di crescente domanda globale di turbine a gas, alimentata in parte dall’aumento del consumo di elettricità da parte dei centri dati dedicati all’intelligenza artificiale e dai cambiamenti nel mix energetico mondiale.

Feng Zhenping, professore presso la Xi’an Jiaotong University, ha dichiarato che la catena di approvvigionamento manifatturiera, la capacità di consegna e la competitività in termini di costi della Cina potrebbero aiutare i produttori nazionali di turbine a conquistare una posizione più solida sul mercato internazionale.

(ITALPRESS).