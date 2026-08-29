PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 35.000 nuove imprese a investimento estero nella prima metà del 2026, con un aumento del 7% su base annua, ha dichiarato sabato l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato.

A livello regionale, sia le principali province esportatrici sia le regioni di confine hanno registrato una crescita delle nuove imprese a investimento estero, secondo l’Amministrazione.

Tra le principali province esportatrici, il numero di nuove imprese a investimento estero è aumentato del 38,6% su base annua nell’Hainan, del 15,2% nello Shandong, dell’8,1% nel Guangdong e del 6,8% nel Jiangsu.

Con l’avvio, il 18 dicembre 2025, delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola presso il Porto di libero scambio dell’Hainan, la provincia ha introdotto una serie di politiche di apertura volte a favorire un contesto imprenditoriale favorevole agli investitori stranieri.

Per quanto riguarda i settori, il mercato dei consumi si è affermato come un nuovo ambito capace di attrarre investimenti esteri. Il numero di nuove imprese a investimento estero nei settori della sanità e dell’assistenza sociale è aumentato del 27,1% su base annua, mentre quello delle imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio è cresciuto dell’11,9% e quello delle imprese dei servizi di alloggio e ristorazione dell’11,7%.

Dati separati del ministero del Commercio hanno mostrato che quasi 4.800 imprese a capitale estero hanno effettuato ulteriori investimenti in Cina nella prima metà dell’anno, mentre gli investimenti diretti esteri nelle industrie ad alta tecnologia sono aumentati del 33,2% su base annua.

A giugno, il ministero cinese del Commercio, insieme ad altri dipartimenti governativi, ha pubblicato un piano d’azione per stabilizzare e ottimizzare l’utilizzo degli investimenti esteri, illustrando 15 misure.

Il piano assegna la priorità a un più ampio accesso al mercato nel settore dei servizi e chiede inoltre di promuovere l’iniziativa “Invest China” e di garantire che siano pienamente affrontate le preoccupazioni delle imprese a capitale estero in merito alla partecipazione paritaria agli appalti pubblici e all’accesso equo alle attività imprenditoriali.

(ITALPRESS).