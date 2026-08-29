GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questo fermo immagine, tratto da un video del 29 agosto 2026, mostra le operazioni di ricerca e soccorso in corso nell’area colpita dalla colata di fango nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang. Una rapida colata di fango a catena, provocata dal crollo di un ghiacciaio ad alta quota sul versante nepalese, ha causato numerose vittime e lasciato molte persone disperse presso il valico di confine tra Cina e Nepal, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I soccorritori hanno immediatamente avviato un’operazione su vasta scala per raggiungere il valico di Gyirong colpito dalla colata di fango e cercare i dispersi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).