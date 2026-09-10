Cina: restauratori al lavoro sui Guerrieri di Terracotta a Xi’an (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli specialisti del restauro assegnano i compiti di lavoro durante una riunione quotidiana nel laboratorio di conservazione in loco della Fossa n.1 del Museo del sito del Mausoleo dell’imperatore Qinshihuang a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 3 settembre 2026.

Nel sito dei Guerrieri di Terracotta di Xi’an, famoso in tutto il mondo, i visitatori possono ora assistere a un processo che un tempo si svolgeva dietro le quinte: gli esperti restaurano meticolosamente soldati di argilla risalenti a oltre 2.000 anni fa.

Nel laboratorio di conservazione recentemente inaugurato nella Fossa n.1, gli specialisti riassemblano manualmente i frammenti di terracotta, ricomponendo i reperti frammentati in solenni guerrieri a grandezza naturale. Il laboratorio è stato ufficialmente aperto nel 2024, in occasione del 50esimo anniversario della scoperta e degli scavi degli iconici Guerrieri di Terracotta. È stata inoltre completata e messa in funzione una struttura professionale per gli scavi e la conservazione nella Fossa n.2. Le due strutture formano un sistema di conservazione a ciclo completo che comprende scavo, trasporto, restauro e conservazione. Questo sistema avanzato migliora notevolmente la protezione dei pigmenti originali dei guerrieri. Sepolti sottoterra per oltre 2.000 anni, i Guerrieri di Terracotta hanno subito gravi danni a causa di incendi, crolli del terreno e variazioni delle acque sotterranee, mentre la maggior parte dei colori originali si è sbiadita nel corso del tempo. In passato, lo strato pittorico superstite tendeva facilmente ad arricciarsi, staccarsi o sfaldarsi una volta esposto ai drastici cambiamenti ambientali successivi allo scavo. Oggi, i reperti dipinti appena riportati alla luce vengono trasferiti direttamente nel laboratorio in loco. Grazie al controllo costante dell’umidità, a ispezioni a ultrasuoni, a scansioni 3D, a pulizia professionale e a trattamenti di rinforzo, i ricercatori fanno ora tutto il possibile per preservare le antiche tonalità originali dei guerrieri.

-Foto Xinhua-

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