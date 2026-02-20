PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I consumatori cinesi hanno dato il via alle vacanze per la Festa di primavera con un aumento delle spese, riempiendo ristoranti e centri commerciali e viaggiando in tutto il Paese, dando così una spinta ai consumi all’inizio del nuovo anno.

Nei primi quattro giorni di vacanza, le vendite medie giornaliere presso le principali imprese di vendita al dettaglio e ristorazione sono aumentate dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati del ministero del Commercio. Il traffico e i ricavi in 78 vie e distretti commerciali principali nei primi tre giorni sono cresciuti rispettivamente del 4,5% e del 4,8%.

La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, si è festeggiata il 17 febbraio quest’anno e le vacanze, che sono iniziate due giorni prima, durano in totale nove giorni.

L’ondata di spese ha unito tradizione e nuove abitudini, con le piattaforme online che hanno registrato una grande domanda di dispositivi smart. Le vendite di gadget indossabili sulle principali piattaforme sono aumentate del 19,7% su base annua nei primi tre giorni di vacanze, con le vendite di occhiali intelligenti più che raddoppiate e i monitor smart per misurare la glicemia in aumento di quasi il 50%.

Anche la spesa per i servizi ha contribuito allo slancio. I consumi turistici nazionali sulle principali piattaforme sono cresciuti del 4,5% su base annua nei primi tre giorni di vacanze, compreso un incremento del 26% nelle prenotazioni di auto a noleggio.

Nella provincia insulare meridionale di Hainan, le vendite duty-free hanno raggiunto i 970 milioni di yuan (quasi 140 milioni di dollari USA) nei primi quattro giorni, in aumento del 15,8% rispetto a un anno prima.

Un programma nazionale di trade-in di beni di consumo ha inoltre continuato a stimolare la domanda di consumi. Entro il 18 febbraio, quasi 28,44 milioni di consumatori quest’anno avevano già ricevuto sussidi per sostituire vecchi prodotti con quelli nuovi, generando quasi 196,39 miliardi di yuan di vendite. Il trade-in di automobili ha rappresentato una quota significativa, con vendite che hanno raggiunto i 100,23 miliardi di yuan.

Il governo ha introdotto una serie di misure di sostegno prima della pausa di nove giorni, incoraggiando le autorità e le imprese locali ad abbinare eventi promozionali a incentivi politici, tra cui buoni acquisto e servizi di pagamento migliorati per i visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).