SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra alcune copie del rapporto del think tank intitolato “Apertura, innovazione e cooperazione – Costruire una comunità Asia-Pacifico più prospera”. Il rapporto è stato pubblicato ieri da un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua in occasione dell’Asia-Pacific Media Forum a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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