Ucraina, Zelensky “Pronti per colloqui, serve pace dignitosa”

IPA87766759 - LKS 20260824 Ukraine's President Volodymyr Zelensky during the joint press conference of the Coalition of the Willing Meeting in Kyiv, Ukraine on Ukraine’s 35th Independence Day, August 24, 2026. - ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA - FINLAND OUT. * Restriction for France customers: it is forbidden to publish on the day of the event-Restriction clients francais : il est interdit de publier le jour meme de l evenement. * //LEHTIKUVA_135200491/Credit:Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/LEHTIKUVA/SIPA/2608241750

KIEV (ITALPRESS) – “Siamo pronti per il dialogo” con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina è sempre stata e rimarrà costruttiva – aggiunge -. Siamo interessati ad avvicinarci alla fine della guerra. Serve la pace. Servono garanzie di sicurezza. Serve un carattere dignitoso per la pace postbellica. Le nostre proposte sono pronte. E’ importante lavorare in modo coordinato, sostanziale e realistico”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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