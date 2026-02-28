Cina: rapporto, brand tech mostrano solida crescita del valore complessivo

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – I marchi tecnologici cinesi hanno mostrato una forte crescita del valore complessivo e la Cina ha superato il Giappone per la prima volta classificandosi al primo posto a livello globale nella percezione in termini di tecnologia e innovazione, consolidando la sua immagine di potenza tecnologica leader, secondo un rapporto pubblicato giovedì da una delle principali società di consulenza nel campo della valutazione dei marchi.

Il rapporto appena pubblicato, Brand Finance “Top 100 Technology Brands 2026” ha rivelato che il valore complessivo dei marchi delle 100 principali aziende tecnologiche mondiali ha raggiunto i 3.700 miliardi di dollari nel 2026, in aumento del 15% su base annua.

La Cina si colloca al secondo posto a livello globale con 25 marchi presenti in classifica, per un valore complessivo di quasi 465 miliardi di dollari. Inoltre, 11 marchi cinesi figurano tra i 50 marchi tecnologici di maggior valore al mondo, secondo il rapporto.

In particolare, il valore complessivo dei marchi cinesi registra una rapida crescita del 27,1% su base annua, la più solida tra le principali potenze tecnologiche con più marchi nella top 100, si legge ancora nel rapporto.

“Possiamo certamente vedere che la Cina continua ad avanzare e presenta opportunità nel settore tecnologico in generale”, ha riferito a Xinhua Lorenzo Coruzzi, direttore delle valutazioni di Brand Finance. “C’è ampio margine di sviluppo per i marchi cinesi nell’espansione e nello sviluppo del mercato.”

Nel complesso, gli Stati Uniti mantengono il predominio nel valore dei marchi tecnologici, con 46 marchi statunitensi che rappresentano collettivamente oltre tre quarti del valore complessivo dei marchi della classifica Tech 100. Quasi il 70% di questo valore è concentrato in appena quattro marchi – Apple, Microsoft, Google e Amazon – secondo il rapporto.

Nel Brand Finance Global Soft Power Index 2026, un’indagine che copre oltre 150.000 intervistati in tutto il mondo, la Cina supera il Giappone e si classifica al primo posto a livello globale nella percezione in termini di tecnologia e innovazione. Questa ascesa sottolinea il primo posto della Cina nel pilastro “Istruzione e Scienza” del Global Soft Power Index.

Il rapporto attribuisce lo storico traguardo in questo indicatore chiave alla leadership della Cina nei veicoli elettrici, nell’intelligenza artificiale, nelle energie rinnovabili e nelle piattaforme digitali su larga scala come TikTok e WeChat, che si classificano rispettivamente come il sesto e l’undicesimo marchio tecnologico di maggior valore al mondo.

“Oltre a essere considerata un ottimo luogo in cui fare affari, la Cina è anche vista come un leader tecnologico”, ha riferito a Xinhua David Haigh, presidente e amministratore delegato di Brand Finance.

(ITALPRESS).