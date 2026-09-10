Cina: rapporto, 21 marchi tra i 100 di maggior valore nel commercio dei servizi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si colloca al secondo posto a livello mondiale con 21 marchi presenti nella classifica dei 100 di maggior valore al mondo nel commercio dei servizi, per un valore complessivo di 876,8 miliardi di dollari, secondo un rapporto di una società di consulenza britannica pubblicato ieri.

La classifica, intitolata “Trade in Services 100 2026”, è stata pubblicata da Brand Finance, società leader nella consulenza specializzata nella valutazione dei marchi, in concomitanza con l’inaugurazione a Pechino della China International Fair for Trade in Services 2026.

Quest’anno, i 100 marchi di maggior valore al mondo nel commercio dei servizi valgono complessivamente 4.600 miliardi di dollari, secondo il rapporto, che aggiunge che i marchi cinesi rappresentano il 19,08% del totale, secondi soltanto a quelli degli Stati Uniti.

Il commercio cinese dei servizi ha mantenuto una crescita stabile nei primi sette mesi del 2026, con le esportazioni di servizi di viaggio e trasporto che hanno contribuito per oltre la metà all’espansione complessiva delle esportazioni, secondo i dati del ministero del Commercio.

Nel periodo, il commercio di servizi del Paese ha raggiunto un totale di quasi 4.450 miliardi di yuan (circa 655,8 miliardi di dollari), in aumento dell’8,3% su base annua, secondo i dati.

Le piattaforme digitali, le reti finanziarie, i servizi professionali e i marchi del settore dei viaggi stanno trasformando le capacità immateriali in valore transfrontaliero, ha osservato il rapporto. “Il commercio dei servizi è uno dei principali meccanismi attraverso i quali gli asset immateriali vengono convertiti in valore economico oltre i confini”, si legge.

Alex Haigh, amministratore delegato di Brand Finance Asia Pacific, ha affermato che, sfruttando le sinergie tra piattaforme digitali, reti di comunicazione e grandi istituzioni finanziarie, i marchi cinesi del settore stanno crescendo rapidamente, riflettendo una nuova tendenza che estende il “Made in China” ai “servizi cinesi” e ai “marchi cinesi”.

La Cina ha intensificato gli sforzi politici per promuovere lo sviluppo del settore dei servizi. Sia lo schema del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) sia il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno hanno previsto misure specifiche per il settore.

Ad aprile, il Consiglio di Stato ha pubblicato una linea guida per promuovere l’espansione e il miglioramento qualitativo del settore. Secondo il documento, la Cina punta a compiere progressi significativi nello sviluppo di alta qualità del settore dei servizi entro il 2030, con una dimensione complessiva del comparto superiore a 100.000 miliardi di yuan entro quella data, mentre saranno sviluppati marchi di “servizi cinesi” più competitivi e influenti.

(ITALPRESS).