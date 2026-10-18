Cina: raccolto autunnale in corso in tutto il Paese (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una gazza dalle ali azzurre vola sopra un albero di cachi in un frutteto nella contea di Jinhu, nella città di Huai’an, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, il 10 ottobre 2026. Dai rami carichi di frutti ai campi dorati, fino ai tetti e ai cortili delle case rurali colmi di prodotti di un raccolto abbondante, una vivace scena di raccolta autunnale percorre tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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