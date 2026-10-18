Cina: Xizang, preparativi per l’irrigazione invernale nelle aree rimboschite (1)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno attraversa la sezione di Shannan di un progetto di rimboschimento che interessa le regioni montuose tra Lhasa e Shannan, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 17 ottobre 2026. In diverse aree della sezione di Shannan di questo progetto di rimboschimento, il personale ha effettuato pattugliamenti per la prevenzione degli incendi boschivi e delle praterie, rimosso materiali infiammabili, creato fasce tagliafuoco e controllato e riparato gli impianti di irrigazione per prepararsi alla prima irrigazione invernale di quest’anno. La sezione di Shannan del progetto, avviato nel 2022, ha completato interventi di rimboschimento su un totale di 317.500 mu (circa 21.166,67 ettari) e generato oltre 2,15 milioni di opportunità di lavoro fino al 2026.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)