Cina: raccolta del riso nel Sichuan con l’impiego di macchinari agricoli (1)

MEISHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore lavora in una risaia nel villaggio di Yongfeng, a Meishan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 14 settembre 2026. Gli agricoltori locali stanno sfruttando al meglio la stagione del raccolto, coordinando l’impiego dei macchinari agricoli per la mietitura del riso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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