Cina: portavoce, informate ambasciate su procedure DNA per stranieri dispersi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha informato le ambasciate dei Paesi interessati presenti sul suo territorio circa le procedure per la raccolta dei campioni di DNA dei familiari dei cittadini stranieri dispersi in seguito alla recente colata di fango mortale al confine tra Cina e Nepal, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Guo Jiakun ha rilasciato queste dichiarazioni rispondendo a una domanda sugli sviluppi delle ricerche dei cittadini stranieri dispersi.

Guo ha affermato che, una volta rinvenuti i loro resti e confermata l’identità, l’ambasciata interessata sarà contattata per concordare le disposizioni successive.

Il funzionario ha aggiunto che le autorità della regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang hanno attivato una linea telefonica dedicata ai familiari dei cittadini stranieri dispersi e forniranno loro assistenza tempestiva.

(ITALPRESS).