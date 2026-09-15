Libano, le forze israeliane trovano un lanciarazzi di Hezbollah nella zona cuscinetto nel Sud

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Le truppe israeliane operanti nella zona cuscinetto nel sud del Libano hanno individuato una posizione di combattimento di Hezbollah, che includeva un lanciarazzi armato e un pozzo di tunnel. Lo ha reso noto l’esercito israeliano in una nota ripresa dai media locali. Secondo l’IDF, il lanciarazzi, caricato con 32 razzi, era stato lasciato da Hezbollah prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano. L’esercito ha pubblicato una foto del ritrovamento il 15 settembre 2026.

– Foto Ipa Agency –

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